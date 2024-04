L'equip espanyol masculí es corona campió del món de 20 quilòmetres marxa

Espanya també conquista el bronze en la prova femenina



MADRID, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

L'equip masculí espanyol format per Paul McGrath, Diego García Carrera, Álvaro López, Marc Tur i Iván López s'ha proclamat campió del món per països en 20 quilòmetres marxa, en un Campionat del Món que s'ha disputat a Antalya (Turquia) i en el qual l'equip femení ha conquistat la medalla de bronze.

El català Paul McGrath, campió d'Espanya de la distància, ha contribuït de manera decisiva al triomf col·lectiu amb la seva segona posició (1:19:14), només per darrere del suec Perseus Karlström (1:18:49), subcampió del món a Budapest 2023.

També han estat vitals el tercer lloc del madrileny Diego García Carrera (1:19:51) i el novè del també madrileny Álvaro López (1:20:20, marca personal). A més, el murcià Iván López ha quedat vint-i-vuitè (1:22:18) i Marc Tur, vint-i-novè (1:22:27).

Amb això, Espanya s'ha col·locat a la primera plaça de la classificació amb 14 punts, per davant del Japó (28) i d'Itàlia (36), i conquereix així el seu segon or en la prova masculina, després de l'assolit a la Corunya 2006.

Per la seva banda, en la categoria femenina absoluta, Espanya, representada per Paula Juárez, Antía Chamosa, Lidia Sánchez-Puebla i Lucía Redondo, ha aconseguit la medalla de bronze (31 punts) en una prova en la qual s'ha imposat la Xina (15) per davant del Perú (15).

La madrilenya Lidia Sánchez-Puebla ha estat la millor espanyola en meta, vuitena (1:30:24, marca personal), just per davant de la gallega Antía Chamosa, novena (1:30:32, marca personal). Paral·lelament, la catalana Paula Juárez ha quedat catorzena (1:31:56) i la madrilenya Lucia Redondo, en el seu debut absolut amb la selecció espanyola, ha acabat en la posició vint-i-u (1:33:03).

Així, les dones aconsegueixen la seva quarta medalla en un Campionat del Món per equips després de l'or de Saranks 2012, la plata de Chihuahua 2010 i el bronze de Cheboksary 2008.