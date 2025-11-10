Leo Messi: "Tant de bo algun dia pugui tornar a l'Spotify Camp Nou i no només per acomiadar-me com a jugador"

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El futbolista argentí Leo Messi ha assegurat aquest dilluns en una publicació per les xarxes socials que "tant de bo algun dia" pugui tornar a l'Spotify Camp Nou, un lloc on l'afició blaugrana el va fer "sentir la persona més feliç del món" i on espera tornar per acomiadar-se i no "només com a jugador".
"Ahir a la nit vaig tornar a un lloc que estranyo amb l'ànima. Un lloc on vaig ser immensament feliç, on em vau fer sentir mil vegades la persona més feliç del món. Tant de bo algun dia pugui tornar, i no només per acomiadar-me com a jugador, com no vaig poder fer...", ha assegurat Leo Messi en un missatge publicat a Instagram.
Aquesta visita nocturna del futbolista argentí a l'Spotify Camp Nou, la nova gespa del qual va poder trepitjar, arriba després de les declaracions divendres passat del president del FC Barcelona, Joan Laporta, en les quals no va amagar el desig d'homenatjar l'exfutbolista culer quan el nou temple blaugrana estigui enllestit.
"Me l'imagino davant 105.000 espectadors, ple fins a la bandera. És clar que m'agradaria, seria una bonica manera d'inaugurar l'estadi complet. Dependrà de que ells vulguin, però per la nostra banda, sí. Si soc president després de les eleccions, estaré encantat de fer-ho aquí", va assegurar el president blaugrana.