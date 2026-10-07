Leo Messi s'acomiada de l'Argentina en el seu "dia més trist": "No me'n vull anar"

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El capità de la selecció argentina, Lionel Messi, ha confirmat de manera oficial l'adeu a la selecció albiceleste després de disputar aquest dimarts el seu últim partit a l'Estadio Monumental de Buenos Aires, on ha tancat més de 20 anys de trajectòria internacional amb una victòria per 3-0 davant de Benín amb un gol i dues assistències en el que ha definit com "el dia més trist" de la seva carrera.
L'astre de Rosario, de 39 anys, ha aprofitat l'homenatge posterior al partit amistós per adreçar-se als més de 85.000 aficionats presents al recinte. "Avui em toca viure el dia més trist de la meva carrera, que és quan dic adeu a la selecció i a tots vosaltres. Us trobaré moltíssim a faltar, defensar els colors de la selecció ha estat increïble", ha declarat Messi visiblement emocionat.
En un extens discurs d'uns 10 minuts, acompanyat pel cos tècnic de Lionel Scaloni i per tots els seus companys --entre ells veterans com Ángel Di María i Nicolás Otamendi juntament amb la nova generació de futbolistes argentins--, el '10' ha reconegut la dificultat d'assumir el punt final del seu cicle internacional.
"No me'n vull anar d'aquí ni vull deixar el camp. Agraeixo a Déu ser argentí, estic orgullós de ser argentí i d'haver complert el meu somni. No poder venir més em sabrà molt greu, però és el moment; l'últim Mundial ha estat massa", ha explicat en referència al desgast acumulat en una cita que va culminar amb la final perduda davant d'Espanya.
Messi ha tingut paraules de record per a la seva família i els seus excompanys. "En el primer que penso és en el meu pare (Jorge Messi, mort a l'agost). Ha estat un orgull molt gran defensar aquesta samarreta en aquests més de 20 anys. Fins i tot en els pitjors moments no he deixat mai de lluitar ni de donar el màxim", ha remarcat.
Així mateix, també ha valorat els títols aconseguits en el tram final de la seva carrera: "Dono les gràcies als meus companys per haver-me fet complir el somni de quan era petit: ser campió del món, de la Copa Amèrica i de la Finalíssima. Era sortir a competir amb guerrers que s'hi deixaven la vida".