Leo Messi, Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026

Camden Hall/ZUMA Press Wire/dpa - Arxiu
OVIEDO 3 juny (EUROPA PRESS) -
El futbolista argentí Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat ho ha anunciat aquest dimecres a les 12.00 hores a l'Hotel Eurostars La Reconquista d'Oviedo.
Lionel Andrés Messi Cuccittini (Rosario, Argentina, 1987) és internacional amb la selecció argentina absoluta i considerat un dels millors futbolistes de la història, amb una trajectòria que inclou més de 1.000 partits com a professional, més de 800 gols i prop de 400 assistències.
Al llarg de la seva carrera ha guanyat vora mig centenar de títols oficials amb els seus clubs, entre els quals el FC Barcelona i amb l'Argentina, com ara una Copa del Món, diverses Lligues de Campions i nombrosos campionats nacionals, a més de desenes de guardons individuals com la Pilota d'Or o premis al millor jugador de la temporada en diferents competicions.
Al premi, el sisè dels vuit guardons internacionals que convoca enguany la Fundació Princesa d'Astúries en la 46a edició, hi optaven un total de 27 candidatures de 12 nacionalitats, segons ha informat l'organització.
El Premi Princesa d'Astúries dels Esports es concedeix a "les trajectòries que, per mitjà del foment, desenvolupament i perfeccionament de l'esport i la seva dimensió social, han esdevingut un exemple de les possibilitats que la pràctica esportiva comporta en benefici dels éssers humans".
Cada Premi Princesa d'Astúries està dotat amb una escultura de Joan Miró --símbol representatiu del guardó--, un diploma acreditatiu, una insígnia i la quantitat en metàl·lic de 50.000 euros.