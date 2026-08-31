Leo Messi deixa la selecció argentina

Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Arxiu
MADRID 31 ago. (EUROPA PRESS) -
El davanter argentí Leo Messi ha anunciat aquest dilluns la seva retirada de la selecció del seu país, amb la qual es va coronar campió del món el 2022 i per partida doble en la Copa Amèrica (2021 i 2024), i després d'haver jugat aquest estiu la seva sisena Copa del Món, on va perdre la final davant d'Espanya.
"Després d'aquest temps que va passar des de la final, pensant-ho molt, vull comunicar-los a tots que em retiro de la Selecció... Va ser una decisió que va doldre i dol en l'ànima, però entenc que és el moment. Els juro que sempre vaig deixar tot, no només els últims anys que es va guanyar tot abans també i sempre vaig barallar i em vaig deixar tot per aquesta samarreta, per donar-los alegries i fer que se sentin orgullosos de ser argentins a través del futbol", ha confirmat el '10' en el seu compte oficial de 'Instagram'.
El de Rosario assegura que "queda poc i es van tancant etapes". "Aquesta és una que em dol molt. Estimo, vaig estimar i estimaré sempre estar a la selecció. Em vaig buidar, ja no tinc més per donar i a part venen nois molt grans enrere que mereixen estar. Aquestes paraules les vaig escriure el 21 de juliol, l'endemà passat de la final. Avui després de lo del meu papà, estic més convençut que abans", ha confessat en relació a la defunció del seu pare, Jorge, el passat 8 d'agost.