Leo Messi compra la UE Cornellà de Tercera RFEF i reforça el seu vincle amb Barcelona

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
El futbolista Lionel Messi, actualment a l'Inter Miami CF, ha formalitzat aquest dijous l'adquisició de la UE Cornellà i s'ha convertit així en el nou propietari del club català que milita a Tercera RFEF, segons ha informat aquest dimecres l'entitat del Baix Llobregat.
"Leo Messi ha formalitzat l'adquisició de la UE Cornellà, convertint-se en el nou propietari del club del Baix Llobregat", ha destacat l'entitat en un comunicat.
Aquesta vinculació es remunta a l'època en la qual Messi va ser jugador del FC Barcelona i que ha continuat al llarg dels anys. Amb aquesta operació, Messi reforça la seva "estreta relació" amb Barcelona i l'aposta pel desenvolupament de l'esport i el talent local a Catalunya.
Fundat el 1951, el Cornellà és un dels clubs amb més tradició del futbol català i s'ha consolidat com un referent en la formació de joves futbolistes en l'àmbit semiprofesional. Per les seves categories inferiors han passat jugadors que han arribat a l'elit espanyola i internacional com David Raya, Jordi Alba, Javi Puado, Keita Baldé o Gerard Martín, ara al primer equip del FC Barcelona, entre d'altres.