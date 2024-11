L'eliminatòria de la BJKC entre Espanya i Polònia s'ajorna fins divendres per l'alerta meteorològica

MADRID 13 nov. (EUROPA PRESS) -

L'eliminatòria de la primera ronda de les Finals de la Billie Jean King Cup 2024 (BJKC) entre Espanya i Polònia, programada inicialment aquest dimecres a les 17.00 hores, s'ha posposat a causa de l'alerta meteorològica adversa emesa per les autoritats locals i regionals, de manera que se celebrarà divendres a partir de les 10.00 hores.

La decisió de posposar el partit de vuitens de final entre Espanya i Polònia s'ha pres "en funció de les indicacions de les autoritats pertinents per garantir el benestar i la seguretat de tots els participants i assistents". L'organització també ha demanat disculpes per qualsevol inconvenient que això pugui provocar.

L'organització de la BJKC ha confirmat que les entrades de dimecres per gaudir de l'eliminatòria que es disputarà al José María Martín Carpena continuen sent vàlides per a la nova data i hora --divendres 15 a les 10.00--.