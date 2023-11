Leclerc evidencia el domini de Ferrari a Las Vegas i Fernando Alonso sortirà novè

Carlos Sainz, segon, sortirà dotzè per la seva sanció



MADRID, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

El pilot monegasc Charles Leclerc (Ferrari) ha signat aquest dissabte la pole per a la cursa del Gran Premi de Las Vegas, vint-i-dosena cita del Mundial de Fórmula 1, després de superar per 44 mil·lèsimes l'espanyol Carlos Sainz (Ferrari), que sortirà dotzè per la seva penalització de deu llocs en la graella, mentre que Fernando Alonso (Aston Martin) iniciarà la prova des de la novena posició.

A 'La ciutat del pecat', Leclerc i Sainz han tornat a demostrar que l'aposta segura d'aquest cap de setmana és la de 'tot al vermell'. Amb un crono d'1:32.726, el monegasc ha dominat per davant del seu company d'equip (1:32.770), els dos únics pilots capaços de baixar de l'1:33 aquest dissabte.

No obstant això, l'alegria no podrà ser completa en la 'Scuderia' per la sanció que arrossega el madrileny, penalitzat amb deu posicions en la graella de sortida després de veure's obligat a canviar una sèrie de components de la unitat de potència perquè una tapa d'embornal va copejar els baixos del seu monoplaça en la primera sessió d'entrenaments lliures de divendres.

Així, el seu segon lloc l'heretarà el campió del món, el neerlandès Max Verstappen (Red Bull), mentre que la segona fila de la graella l'ocuparan el britànic George Russell (Mercedes) i el francès Pierre Gasly (Alpine). Els Williams del tailandès Alexander Albon i del nord-americà Logan Sargeant sortiran cinquè i sisè, i el finlandès Valtteri Bottas (Alfa Romeo) i el danès Kevin Magnussen (Haas) ho faran setè i vuitè.

És des de la novena posició que començarà la cita Fernando Alonso, que malgrat situar-se tercer en el seu primer intent de Q3 no s'ha pogut mantenir a dalt i ha acabat desè --si bé ha guanyat una plaça per la penalització del seu compatriota--.

Una de les grans sorpreses de la classificació l'han patit els McLaren, que s'han quedat fora de la lluita tot just començar; ni el britànic Lando Norris ni l'australià Oscar Piastri han aconseguit superar la Q1 i arrencaran setzè i dinovè, respectivament. En Q2, per la seva banda, s'hi ha quedat l'heptocampió del món Lewis Hamilton (Mercedes), que malgrat ser dotzè començarà la cita des de l'onzena posició --ajudat per la sanció de Sainz--.