L'australià Gout Gout bat el rècord nacional de 200 metres i millora la marca d'Usain Bolt als 16 anys

BERLÍN 7 des. (dpa/EP) -

L'australià Gout Gout va obtenir aquest dissabte un temps de 20,04 segons en la prova dels 200 metres del Campionat Australià d'Atletisme d'Escoles en Brisbane, una marca que el converteixen en l'atleta de 16 anys més ràpid de la història en aquesta distància, i bat el rècord nacional de Peter Norman després de 56 anys.

Gout, medallista de plata en el Mundial júnior, se situa així com segon de tots els temps en la llista d'atletes sub-18, més ràpid que el posseïdor del rècord mundial, el jamaicà Usain Bolt, a aquesta edat (20,13 segons), i només per darrere del nord-americà Erriyon Knighton (19,84 segons).

"Ara mateix, no ho puc processar realment. Suposo que aquesta nit, quan me'n vagi al llit i pensi en això, serà una bogeria. Aquests són temps d'adults i jo, només un nen, els estic corrent. Segur que serà un gran futur. Sempre he fet el que he dit que faria. Si vaig dir alguna cosa, ho tinc a la ment i ho persegueixo fins que ho faig", va dir Gout a Athletics Austràlia.

El rècord australià de 200 metres era la plusmarca més antiga de l'atletisme al país, ja que Norman havia corregut 20,06 segons en els Jocs Olímpics de la Ciutat de Mèxic del 1968, on va guanyar la plata. Aquesta carrera és famosa per la salutació 'Black Power' del guanyador Tommie Smith i del tercer classificat John Carlos, tots dos nord-americans, a la cerimònia de medalles.

"He estat perseguint aquest rècord, però no pensava que arribaria aquest any. Vaig pensar que potser l'any vinent o l'any següent. Simplement donem petits passos; superem la meva marca personal per 0,01 i 0,02", va manifestar Gout.