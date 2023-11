L'Audiència Nacional cita Jenni Hermoso el 28 de novembre per declarar pel petó de Rubiales

MADRID, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El jutge de l'Audiència Nacional que investiga les presumptes coaccions a la jugadora de la selecció Jenni Hermoso arran del petó que li va fer l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales prendrà declaració el pròxim 28 de novembre a la futbolista.

La declaració s'emmarca en la causa en què l'instructor investiga Rubiales per presumptes delictes d'agressió sexual i coaccions pel petó que li va fer durant la celebració de la victòria del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda.

Davant el jutge, Rubiales va defensar que el petó va ser una "mostra d'afecte" que es va produir de manera "natural", a la llum de "milions d'ulls" i que va ser "amb consentiment". A preguntes de l'advocat d'Hermoso, va afirmar que es tractava d'una "celebració totalment extraordinària", que va preguntar a la jugadora abans de fer-li el petó i que es va produir "amb consentiment".

"Si l'hi vaig preguntar abans com no l'haig de respectar?", va respondre sobre si considerava que havia respectat la jugadora en fer-li el petó a la boca, abans d'apuntar que Hermoso després de l'episodi "se'n va anar morta de riure".

No obstant això, davant la Fiscalia, Hermoso va declarar que el petó no va ser consentit i que no es va sentir respectada ni com a persona ni com a futbolista. "M'estaven sotmetent a una cosa que jo en cap moment vaig buscar ni vaig fer per trobar-me amb aquesta situació", va revelar.