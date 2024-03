L'Audiència de Barcelona ordena admetre la RFEF com a acusació particular en el cas Negreira

BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha ordenat admetre la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) com a acusació particular en el cas Negreira, que investiga els pagaments del FC Barcelona a l'exvicepresident del Comitè Tècnic Arbitral (CTAA) José María Enríquez Negreira a través de les seves empreses, suposadament per aconseguir favors arbitrals per al club.

En una interlocutòria consultada per Europa Press aquest dilluns, la secció 21 del tribunal estima el recurs que va presentar la RFEF quan el jutge instructor va rebutjar que formessin part de la causa, una decisió que van defensar tant la Fiscalia com el FC Barcelona.

El jutjat d'instrucció 1 de Barcelona, responsable de la investigació, va justificar la decisió en el fet que la RFEF exerceix funcions públiques sota la tutela del Consell Superior d'Esports (CSE), que alhora depèn del Ministeri de Cultura i Esport, i va considerar que la Federació no està habilitada per personar-se com a acusació popular.

En canvi, la RFEF va argumentar que com a entitat privada, "la seva condició d'ofès" és clara i per tant creu que cal que estigui habilitada per ser acusació popular, perquè es podria personar com a acusació popular.

Els jutges de l'Audiència de Barcelona tenen en compte que en aquest presumpte delicte de corrupció en l'esport "el bé jurídic protegit era el joc net en la pràctica de l'esport", un àmbit que correspon a la RFEF.

"Si les conductes que són objecte d'investigació es van produir, i és el que s'està investigant, van haver de tenir necessàriament una repercussió en el desenvolupament dels encontres esportius, ja que perseguien l'alteració dels resultats o l'obtenció d'uns arbitratges més favorables", assenyalen els jutges abans de concloure que la RFEF sí que està legitimada per exercir com a acusació particular.