L'Audiència de Barcelona confirma l'ordre d'inscriure Gavi en el primer equip del Barça

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

La secció 15 de l'Audiència de Barcelona ha confirmat l'ordre que el jutjat mercantil 10 de Barcelona va donar a LaLiga com a mesura cautelar per inscriure el futbolista Pablo Pález Gavira, Gavi, com a jugador del primer equip del FC Barcelona.

El jutjat va ordenar inscriure'l el 31 de gener però al març el jutge va aixecar la mesura cautelar en considerar que la petició s'havia presentat fora de termini, però en una interlocutòria consultada per Europa Press el tribunal estima el recurs d'apel·lació del Barça.

En concret, la decisió d'aquest dimarts anul·la la decisió judicial que alhora confirmava l'anul·lació de la mesura cautelar que obligava LaLiga a inscriure el futbolista com a jugador del primer equip, i en canvi ara sí que en permet la inscripció.

L'interlocutòria d'aquest dimarts no és recurrible i els jutges expliquen que el jutjat mercantil 10 de Barcelona va desestimar a finals de març el recurs de revisió del FCB contra l'anul·lació d'aquesta mesura cautelar.

El mateix jutjat va permetre inscriure de manera cautelar Gavi abans del tancament del mercat d'hivern, en contra de la decisió de LaLiga de denegar-li la fitxa professional en argumentar que el Barça ja havia excedit la massa salarial de la primera plantilla.

El FCB va apel·lar assegurant que va presentar la demanda per obtenir aquestes mesures cautelars a temps, tot i que el jutge va considerar que es va presentar tard i, per defectes de forma, no es pot tenir en compte la petició d'inscriure Gavi en el primer equip.

El club va sol·licitar revisar la decisió, que va ser desestimada, però l'Audiència de Barcelona ara li dona la raó.