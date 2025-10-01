El lateral Alejandro Balde rep l'alta i és la novetat del Barça-PSG

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El lateral Alejandro Balde ha rebut aquest dimecres l'alta mèdica i és la gran novetat de la llista de convocats facilitada per l'entrenador blaugrana, Hansi Flick, de cara al partit d'aquesta nit entre el FC Barcelona i el Paris Saint-Germain a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, corresponent a la segona jornada de la Fase Lliga de la Lliga de Campions.
"El jugador Alejandro Balde ha rebut l'alta mèdica i està a la disposició de Hansi Flick per al partit contra el PSG", ha anunciat el club blaugrana en un comunicat, després que Balde ja feia uns dies que entrenava amb l'equip. Per contra, continuen sent baixa Joan Garcia, Gavi, Fermín, Raphinha i Ter Stegen.
Així doncs, la llista completa és la següent: Szczesny, Kochen, Eder Aller; Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric Garcia, Jofre Torrents; Pedri, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Dro; Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Roony i Toni Fernández.