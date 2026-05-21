L'Associació Espanyola d'Àrbitres denuncia Florentino Pérez davant Antiviolència

MADRID 21 maig (EUROPA PRESS) -
L'Associació Espanyola d'Àrbitres de Futbol (AESAF) ha presentat aquest dijous dues denúncies contra el president del Reial Madrid, Florentino Pérez, davant la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport "en considerar que determinades actuacions i continguts públics poden contribuir a l'assenyalament, l'hostilitat i l'increment de la pressió sobre el col·lectiu arbitral".
Segons ha indicat el sindicat en un comunicat, les dues denúncies davant aquest organisme dependent del Consell Superior d'Esports s'han formulat, respectivament, contra el mandatari madridista i contra RMTV i el Reial Madrid CF, "dins la línia d'actuació institucional que manté en defensa de la dignitat, integritat i protecció dels àrbitres espanyols".
"L'Associació considera que la reiteració de determinats missatges públics, a més de la difusió continuada de continguts que qüestionen o desacrediten de manera sistemàtica el col·lectiu arbitral, contribueixen a deteriorar el clima de respecte necessari per al correcte desenvolupament de l'activitat esportiva i poden afavorir situacions de tensió, hostilitat o violència cap als col·legiats", ha afegit.
AESAF recorda que la seva tasca institucional "no se centra a valorar decisions tècniques o esportives, sinó a protegir les persones que exerceixen la funció arbitral i garantir que puguin desenvolupar la seva activitat en un entorn de seguretat, respecte i convivència", i reafirma el seu compromís "amb l'ús de les vies legals i institucionals com a eina per combatre qualsevol manifestació de violència, assetjament o desprestigi cap a l'arbitratge".
L'associació ha subratllat a més la importància de "continuar impulsant mesures de prevenció, sensibilització i educació en valors dins l'esport espanyol, en línia amb les diferents iniciatives traslladades recentment al Consell Superior d'Esports en matèria de protecció arbitral i lluita contra la violència en l'esport".