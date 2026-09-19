L'Assemblea del Barça aprova els comptes de la temporada 2025/26 amb el 91,7% dels vots

El vicepresident econòmic, Ferran Olivé, explica que el club va aconseguir un benefici ordinari de 200.000 euros però la devaluació de Barça Studios va abocar el balanç final a 18 milions de nombres vermells
BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -
L'Assemblea General Ordinària del FC Barcelona ha aprovat aquest dissabte la liquidació de l'exercici econòmic de la temporada 2025/26, corresponent al segon punt de l'ordre del dia, amb el suport folgat del 91,72% dels compromissaris participants.
D'un total de 664 compromissaris emitents, la proposta ha tirat endavant amb 609 vots a favor, per 32 vots en contra (4,82%) i 23 vots en blanc (3,46%).
La liquidació del passat curs presenta un rècord històric d'ingressos de 1.060 milions d'euros i un benefici ordinari de 200.000 euros en l'activitat del dia a dia. No obstant això, el resultat net final -la xifra neta després d'incloure totes les anotacions extraordinàries- ha registrat 18 milions d'euros de pèrdues a causa de la devaluació comptable de la seva filial audiovisual, Barça Studios.
Durant la seva intervenció, el vicepresident econòmic i tresorer, Ferran Olivé, ha demanat als socis diferenciar el rendiment del negoci quotidià (entrades, patrocinadors i televisió) del saldo net global. En la gestió habitual el Barça no va donar pèrdues i va guanyar 200.000 euros, però la foto final es va veure arrossegada al terreny negatiu perquè els auditors van exigir restar 23 milions d'euros al valor de Barça Studios al no complir-se les seves expectatives de negoci, un cop esmorteït en part per la venda de passades VIP a llarg termini (9,5 milions).
"És un resultat extraordinari negatiu que reflecteix una menor valoració en els llibres comptables, però no es tracta d'una pèrdua real d'efectiu ni ha sortit un sol euro de la caixa del club", ha matisat Olivé per aclarir que la tresoreria de l'entitat no s'ha vist afectada.
D'altra banda, el deute financer net segons els criteris de LaLiga va pujar de 469 a 607 milions d'euros. La junta directiva justifica aquest repunt per dues despeses puntuals assumits al tancament de l'exercici: el pagament dels interessos de les obres del Spotify Camp Nou (+125 milions) i el fitxatge avançat del davanter Anthony Gordon abans del 30 de juny. Segons Olivé, sense aquestes dues operacions el deute hauria continuat la seva tendència a la baixa fins als 407 milions.
En l'apartat de la despesa esportiva, Olivé ha posat en valor el control exercit sobre els sous del primer equip, que es van situar en 571 milions d'euros. Aquesta xifra representa el 54% dels ingressos d'explotació del club, un percentatge que es col·loca fins i tot per sota del llindar mínim del 55% recomanat per la UEFA (el marge aconsellable de la qual arriba fins al 70%). El directiu ha recordat l'experiència "traumàtica" d'anys anteriors -quan la massa salarial va arribar a escalar fins a un insostenible 90% en plena pandèmia- i ha insistit que el Barça ha de mantenir una plantilla altament competitiva sense "estirar més el braç que la màniga" per no comprometre la seva estabilitat futura.
Entre les notícies positives, la Junta ha destacat que el club torna a complir per primera vegada en cinc anys la regla '1:1' del Fair Play financer de LaLiga -que permet fitxar i inscriure jugadors amb normalitat en gastar només en funció del que s'estalvia o ingressa-, el rècord de més de 200 milions en vendes de la tenda oficial (BLM) després del nou acord amb Nike i la concessió per part de la UEFA del Spotify Camp Nou com a seu de la final de la Champions League de 2029.