L'Assemblea aprova els comptes del Barça de la temporada 2024/25

Els socis avalen també el pressupost 2025/26, amb un benefici net previst de 4 milions i més d'1.000 milions d'ingressos
El club defensa la seva "situació controlada" malgrat l'impacte del nou Spotify Camp Nou i celebra el rècord d'ingressos en Montjuïc
BARCELONA, 19 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Assemblea General Ordinària de socis compromissaris del FC Barcelona ha aprovat aquest diumenge el tancament de l'exercici econòmic 2024/25, amb un resultat final negatiu de 17 milions d'euros després d'impostos, encara que amb un benefici ordinari de 2 milions abans d'impostos per segon any consecutiu, a més d'uns pressupostos per a aquesta temporada que preveuen uns beneficis nets de 4 milions d'euros.
La proposta econòmica de l'anterior exercici econòmic, el de la temporada 2024/25, de la Junta Directiva que presideix Joan Laporta va ser validada per 412 vots a favor, 84 en contra i 31 en blanc, d'un total de 553 compromissaris que van exercir el seu dret a vot en una Assemblea telemàtica amb seu física en l'Auditori 1899.
El tresorer del club, Ferran Olivé, va defensar davant de l'Assemblea que "el Barça, com a empresa, té la situació controlada", i va destacar l'increment d'ingressos "malgrat estar a Montjuïc" durant dues temporades completes. "Hem passat de 893 milions pressupostats a 994 milions reals. És un gran èxit", va afirmar. No obstant això, va reconèixer que "la part menys positiva és l'extraordinària, amb -17 milions de resultat net".
Olivé va explicar que l'àrea d'estadi va generar 175 milions d'euros, enfront dels 154 previstos, i va vincular l'esforç inversor al futur del club. "Si no haguéssim pres la decisió de fer el nou Spotify Camp Nou, no tindríem aquests números. Però la prenem pensant en el llegat i el futur. Quan obrim l'estadi complet aconseguirem 400 milions d'ingressos", va augurar.
Quant als ingressos per televisió, van ascendir a 250 milions, mentre que l'àrea comercial va aconseguir els 473 milions. Dins d'aquesta, el negoci de Barça Licensing & Marxandatge (BLM) va registrar un volum de 170 milions d'euros, amb previsió d'aconseguir els 200 milions el proper curs. "Gràcies a l'acord amb Nike, BLM rep uns ingressos que abans no teníem amb el comerç electrònic. El valor de la marca és avui de 800 milions i en cap moment la junta s'ha plantejat vendre el 49%", va puntualitzar.
Sobre la venda de seients VIP del Spotify Camp Nou, el tresorer va detallar que es van oferir 475 dels 9.600 seients premium sota el model de cessió de pagament únic, la qual cosa va aportar 100 milions, encara que l'auditor només va reconèixer 70 milions com a ingrés de l'exercici. "Aquests 80 milions de pèrdues per Barça Produccions i la sanció de la UEFA -d'uns 15 milions-, sumats als 70 milions d'ingressos dels seients, donen un total de 10 milions de pèrdues extraordinàries", va exposar.
En matèria salarial, Olivé va subratllar que el cost esportiu representa ara el 54% dels ingressos, lluny del 98% heretat en 2021 i dins del rang exigit per la UEFA (65%-70%). "És un tema especialment preocupant i ho vigilem de manera extrema", va assegurar.
També va anunciar avanços en la reducció del deute, que ha passat de 560 milions a 469 milions, i una millora en el patrimoni net, que passa de -455 milions a -153 milions. "Si no haguéssim fet l'estadi, tindríem patrimoni net positiu. Però preferim aquesta situació sense prescindir de cap jugador. L'auditor ens diu que els comptes són fiables", va apuntar.
Segons el club, els ingressos rècord de la passada temporada es recolzen en la resposta de l'afició en Montjuïc, el rècord d'assistència i el creixement de les àrees comercial i de patrocini, amb 259 milions d'euros, la xifra més alta en la història del Barça. El marxandatge també va signar un increment del 55%, impulsat per l'expansió internacional del comerç electrònic en més de 170 països.
APROVATS ELS PRESSUPOSTOS DE LA 2025/26
En un altre punt de l'ordre del dia, l'Assemblea va aprovar també el pressupost de la temporada 2025/26, amb 418 vots a favor, 55 en contra i 21 en blanc, d'un total de 506 compromissaris participants en el moment de la votació.
De nou va ser el tresorer Ferran Olivé qui va explicar que el club preveu tancar el present exercici en positiu, amb 5 milions d'euros de resultat ordinari i un resultat net de 4 milions. "Cal continuar amb aquesta senda de resultats ordinaris positius. En els ingressos superem la xifra d'1.000 milions", va celebrar.
Olivé va detallar que el pressupost a l'àrea de Mèdia s'ha calculat "com si l'equip arribés als quarts de final de la Lliga de Campions", encara que va precisar que si el club avança més, hi haurà "majors beneficis".
En l'àmbit comercial, el club espera aconseguir 543 milions d'euros d'ingressos entre BLM i els nous patrocinadors, la qual cosa suposarà un nou rècord. "Els salaris esportius pujaran -de 534 a 565 milions-, però en relació amb l'augment d'ingressos. També pujaran les despeses de gestió perquè aquesta temporada hem jugat en tres estadis, un fet excepcional", va assenyalar.
El Barça confia a mantenir l'estabilitat econòmica aconseguida en els dos últims exercicis i a seguir reduint deute, amb l'obertura del nou Spotify Camp Nou com a principal motor de creixement per als propers anys.