Laporta: "Tot és fals, hi ha un interès a perjudicar: difama que alguna cosa queda"

BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
L'expresident del FC Barcelona Joan Laporta ha qualificat de falses les acusacions de presumpte cobrament de comissions il·legals a l'estranger per part d'ell i alguns membres de la seva junta directiva, i ha denunciat ser objecte d'una campanya de desprestigi per perjudicar-lo en la cursa per a la reelecció en els comicis del proxim 15 de març.
"Tot això és absolutament fals. Ja ens ha passat altres vegades. És pesat. Això comporta temps i s'anirà allargant en el temps, tret que l'Audiència no admeti aquesta denúncia. Ja sé de què va això. És una estratègia judicial i mediàtica per perjudicar els meus interessos i el que electoralment represento. Tot és fals. Fan un sofregit i munten una història que no és veritat", ha dit en unes declaracions a Catalunya Ràdio recollides per Europa Press.
Així ha respost Joan Laporta després que 'El Periódico' hagi publicat aquest dilluns que un soci del FC Barcelona va presentar divendres passat davant l'Audiència Nacional una denúncia contra Laporta; el president en funcions Rafael Yuste; l'exvicepresidenta institucional i responsable de la gestió de l'Espai Barça, Maria Elena Fort, i, entre d'altres, Eduard Romeu, exvicepresident econòmic, pel presumpte cobrament de "comissions indegudes" a través de diverses societats a Espanya, Xipre, Dubai, Croàcia i Estònia.
Segons el parer de Laporta, hi ha un "interès a perjudicar". "No podem presentar a la llum pública segons quins contractes. La transparència té uns límits, que són l'estratègia del club. Si surten alguns documents, poden perjudicar l'estratègia del club i també hi ha acords de confidencialitat", ha justificat.
L'advocat ha dit desconèixer els detalls de la denúncia presentada pel soci blaugrana, que ha estat declarada "falsa" i "inversemblant" pel club en un comunicat, i ha assegurat que "tot està fet amb la voluntat de perjudicar i calumniar".
"Aquestes calúmnies seran degudament contestades. És propi de l'estratègia aquesta que hi ha fa temps de 'difama que alguna cosa queda', en la línia de perjudicar-nos, tant a la meva candidatura com a mi personalment. Fa temps que ho estan intentant, per perjudicar i per embrutar aquest procés electoral i el Barça", ha denunciat l'expresident.