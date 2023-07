Laporta: "Tenim un equip millor que el Reial Madrid"

MADRID, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, s'ha mostrat convençut que tenen "un equip millor que el Reial Madrid" de cara a la pròxima temporada, i ha confirmat que havien arribat a un acord de "17,5 milions d'euros" amb el Fenerbahçe per fitxar el turc Arda Güler abans que aparegués el club blanc i que tenien l''OK' de LaLiga per incorporar Leo Messi, que finalment s'ha decantat per l'Inter Miami.

"Tenim un equip millor que el Madrid i, individualment, també som millors amb certa diferència respecte als nostres rivals. Com a soci i aficionat estic molt satisfet amb l'equip que estem construint", ha assenyalat en una entrevista del diari esportiu 'Sport'.

A més a més, ha assegurat que ja tenen "un equip molt competitiu". "Hem guanyat LaLiga espanyola i podem continuar exercint una hegemonia en aquesta competició. Em centro a fer un bon equip per sobre de fitxar individualitats. Nosaltres hem fitxat Gundogan i Iñigo Martínez i ens donaran un gran rendiment com els altres que vindran", ha subratllat.

En aquest sentit, ha afirmat que tenen "clares les peticions de l'entrenador". "Potser falta un lateral i alguna cosa al centre del camp, i mirarem de satisfer-lo. L'equip ha tornat a guanyar títols importants i som ambiciosos de cara al futur. S'està treballant bé i l'entrenador també ho està fent bé. Tots volem viure moltes més alegries en els pròxims anys", ha assenyalat.

En un altre ordre de coses, el màxim mandatari blaugrana ha confirmat que van estar a prop de portar Leo Messi. "Teníem el vistiplau de LaLiga i en el pla de viabilitat hi havia un espai destinat a Messi. El pare em va traslladar la decisió final que se n'anava a l'Inter Miami perquè en Leo havia passat molta pressió al PSG i necessitava tenir un any més tranquil. Ho entenem, ho acceptem i ho respectem", ha dit.

Així, ha insistit que el club estava preparat econòmicament per fitxar-lo. "Hi havia la possibilitat de fitxar-lo aquest any, no en el passat. Perquè ara el club està millor i LaLiga ens donava el 'fair play'. Calia agrair a en Leo que estava disposat a reduir-se part del salari per entrar en el límit salarial que tenim, però finalment no s'ha donat", ha expressat.

També ha confirmat que havien arribat a un acord de "17,5 milions d'euros" amb el Fenerbahçe per fitxar el turc Arda Güler, però que el Reial Madrid va aparèixer pel mig. "El Madrid hi ha entrat i han considerat que havien de pagar les quantitats que han pagat. Nosaltres pensem que no hi havíem d'entrar, perquè hi ha més jugadors que crec que podrem aconseguir", ha declarat.

"Hem d'aplicar el sentit comú i pensem que d'aquesta operació, per les magnituds que s'estaven donant, ens n'havíem d'apartar", ha afegit, després d'assegurar que l'arribada de Vitor Roque està condicionada "al pla de viabilitat".