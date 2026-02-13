Laporta: "Res no és innocent, és per això que hem de lluitar contra tot i contra tothom"

MADRID 13 febr. (EUROPA PRESS) -
El candidat a la presidència del FC Barcelona Joan Laporta s'ha mostrat "convençut" que podran fer "una gran remuntada" davant l'Atlètic de Madrid malgrat el 4-0 de l'anada de les semifinals de la Copa del Rei Mapfre i ha lamentat l'arbitratge en deixar clar que "res no és innocent" i que han de "lluitar contra tot i contra tothom".
"Tot el meu suport al Hansi Flick, als jugadors, al Deco i el seu equip. Amb la força de tots els culers estic convençut que tenim una oportunitat històrica per realitzar una gran remuntada a l'Spotify Camp Nou el proper 3 de març", ha escrit Laporta, president del club blaugrana fins dilluns passat quan va dimitir per poder-se presentar a les eleccions, en el seu perfil oficial d'X.
El candidat, no obstant això, ha recalcat que "malauradament" en l'anada de les semifinals de Copa van patir "un seguit d'adversitats, des d'una gespa en males condicions a un gol mal anul·lat" que no els va permetre "iniciar una remuntada" que veu "possible si tots junts" donen suport i animen "l'equip com a les grans nits èpiques que hem viscut a l'Estadi".
"Del gol mal anul·lat al Pau Cubarsí, plou sobre mullat perquè ens recorda el que ens van anul·lar a Lamine Yamal, també incorrectament a Anoeta. Res no és innocent. És per això que hem de lluitar contra tot i contra tothom. Ara més que mai cal estar al costat dels nostres futbolistes. Demano als socis i sòcies i a tota l'afició que els feu notar l'estima que els tenim i com d'orgullosos ens fan sentir per com defensen els nostres colors. Visca el Barça i visca Catalunya!", ha sentenciat Laporta.