Laporta rep l'alta i abandona l'hospital després de superar una arrítmia

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MADRID 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha rebut aquest divendres l'alta mèdica i ha abandonat l'Hospital de Barcelona, on estava ingressat des que li van detectar una arrítmia cardíaca la setmana passada, revertida pels metges.
"Ja m'han donat d'alta! Cap a casa! Reitero els meus agraïments a tots els metges i metgesses, infermers i infermeres dels diferents serveis de l'Hospital de Barcelona com Urgències, UCI, Laboratori, Anestesiologia, Cardiologia, Radiologia, Endoscòpia i d'altres, a més de tot el personal sanitari, auxiliars i del personal de neteja", ha assenyalat en el seu compte oficial d'Instagram.
Dimarts, el màxim mandatari del club blaugrana va desvelar que els metges li havien aconseguit revertir una arrítmia que el mantenia ingressat i que no viatjaria amb l'equip a Anglaterra, on el conjunt de Hansi Flick fa l''stage' de pretemporada.
A més, Laporta ha tingut un "agraïment especial" per als doctors Calizaya, Romera i Arbesú per "l'atenció mèdica i humana" que li han donat, i especialment al doctor Xavier Sanz "excel·lent internista i que és el nostre referent quan tenim problemes de salut al FC Barcelona".
"Gràcies també a la doctora Paula Saludes, directora mèdica de l'Hospital de Barcelona per estar pendent i assabentada de tot i per informar-nos puntualment de tot el que realitzarà l'hospital en referència al cas en concret i amb la confidencialitat requerida en aquests casos. L'organització de l'Hospital de Barcelona i el tracte mèdic i humà són modèlics", ha destacat.
"Finalment, aprofito per posar en valor l'acord de patrocini que hem renovat entre el FC Barcelona i Assistència Sanitària com a soci mèdic oficial del club, que garanteix la millor qualitat i excel·lència mèdica per a tots els nostres jugadors i jugadores professionals", ha conclòs.