Laporta planteja ampliar en 10.000 espectadors l'Estadi Johan Cruyff

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -
El president electe del FC Barcelona, Joan Laporta, ha revelat aquest dimarts la intenció d'ampliar en uns 10.000 espectadors l'Estadi Johan Cruyff per convertir-lo en una alternativa puntual durant les obres de l'Spotify Camp Nou, alhora que ha expressat la voluntat que l'entrenador blaugrana, Hansi Flick, completi els cinc anys del seu nou mandat al capdavant de l'equip en una aposta per l'estabilitat esportiva que també passa per renovar el director esportiu, Deco, i consolidar la recuperació econòmica del club.
En una entrevista a 'El Món a RAC1' de RAC1, Laporta ha explicat que el club estudia ampliar l'Estadi Johan Cruyff, situat a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, per poder-lo utilitzar durant un breu període quan s'instal·li la coberta del Camp Nou. "L'alternativa seria el Johan, perquè seria per un espai curt. Volem ampliar el Johan. S'ha parlat amb l'Ajuntament i vam veure que no n'eren contraris", ha assenyalat.
El dirigent ha apuntat que el consistori de Sant Joan Despí no s'oposa al projecte i que l'increment de capacitat seria "assumible", d'uns 10.000 espectadors més --deixant-lo en uns 16.000--. A més a més, ha defensat que aquesta ampliació també podria servir per impulsar altres estructures esportives del club. "A veure si fem créixer el Barça Femení, el Barça Atlètic... Cal potenciar els joves", ha dit.
Laporta ha recalcat a més que el club vol evitar un retorn a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc mentre es completen les obres de l'estadi, sobretot les de la coberta. "No volem tornar a Montjuïc. Tot l'embolic i el que ens costa no surt a compte", ha afirmat, abans d'assenyalar que aquest període seria breu. "Estaríem un mes, mes i mig fora per la coberta", ha apuntat.
FLICK, ESTABILITAT DURANT TOT EL MANDAT
En el pla esportiu, Laporta ha insistit en la continuïtat de l'entrenador alemany del primer equip masculí al capdavant del vestidor i ha assegurat que veu possible que el tècnic completi tot el nou mandat presidencial fins al 2031. "Demostraria estabilitat i que estem guanyant. Veig possible que estigui cinc anys més amb el Barça. És un home jove, amb molta energia, que està bé a la ciutat", ha afirmat.
El president electe ha confirmat que la intenció del club és ampliar el seu contracte fins al 2028 amb una fórmula que permeti anar-lo prorrogant temporada a temporada. "El volem renovar fins al 2028, que cada temporada en tingui una de marge. Ell hi està a favor i aviat anunciarem l'acord perquè està molt a gust", ha explicat.
Laporta ha destacat a més l'impacte de l'entrenador en el rendiment de l'equip des que va arribar. "Ha aportat, respectant el nostre estil genuí de futbol, variants d'una persona disciplinada, d'exigència màxima. Ha fet que l'equip torni a funcionar amb els mateixos jugadors que no ho acabaven de fer igual de bé", ha valorat.
En aquesta línia, també ha defensat la continuïtat del director esportiu, Deco, amb qui el tècnic manté una estreta relació de treball. "M'agradaria molt renovar-lo. Aquesta sintonia amb en Flick és molt important. En saben molt, de futbol", ha afirmat, abans de definir l'excentrecampista com "una persona reservada, introvertida, a gust amb la seva feina, que pateix molt i té un caràcter fort".
Laporta també ha subratllat la importància que tindrà el nou estadi en la recuperació econòmica del club. "Amb l'estadi acabat arribarem a 450 milions d'euros d'ingressos, ara en fem 120. Ja veiem que la realitat està superant les expectatives", ha assegurat, si bé ha admès que encara queda camí per recórrer. "Vam fer una transició i ara toca la consolidació de la recuperació econòmica. Encara s'ha de consolidar".