Laporta nega el seu veto al retorn de Messi: "Jorge Messi va dir que no podia ser"

BARCELONA, 9 març (EUROPA PRESS) -
L'expresident del FC Barcelona i candidat a la reelecció, Joan Laporta, ha negat aquest dilluns que vetés el retorn de Leo Messi al club el 2023 i ha assegurat que va ser el propi entorn del futbolista qui va descartar finalment l'operació, mentre que el també candidat Víctor Font ha defensat la versió de l'exentrenador Xavi Hernández i ha sostingut que l'argentí no va tornar perquè el mandatari blaugrana "no va voler".
Així s'han pronunciat tots dos candidats durant el debat electoral del FC Barcelona organitzat pel Grup Godó, en un cara a cara a Rac 1, 'Mundo Deportivo' i 'La Vanguardia', en el qual un dels principals focus ha estat l'intent frustrat de tornar del davanter argentí al club blaugrana el 2023, quan va optar per anar a l'Inter de Miami després de sortir del PSG.
Laporta ha dit que el club va arribar a preparar un contracte per al futbolista, però que finalment va ser Jorge Messi, pare i representant del jugador, qui va comunicar que l'operació no es duria a terme. "El tema de Messi va anar així. El 2023 em va venir en Xavi, que havia parlat amb en Messi i que volia tornar. Preparem el contracte, l'enviem a Jorge Messi, va estar correctíssim, era mitjans de març", ha dit.
"I al maig va venir en Jorge a casa meva i va dir que no podia ser, perquè aquí tenia massa pressió, de la mateixa manera que a l'Aràbia, i que s'estimava més anar a Miami. Li vaig dir (al pare de Messi) que eren sobirans per decidir", ha afegit Laporta.
Per la seva banda, Font ha defensat la versió que Xavi Hernández ha ofert en una recent entrevista en sostenir que el futbolista argentí comparteix aquesta interpretació dels fets. "Aquí donem credibilitat a llegendes del club que tenen un historial d'estimar aquesta institució. En Messi pensa exactament igual, que les coses van ser com ha explicat en Xavi", ha afirmat.
Font ha considerat que el conflicte amb el jugador ha deixat una ferida important en el barcelonisme. "Trencar relacions per prioritzar interessos personals i no posar la institució per davant amb el millor jugador de la història, i obrir aquesta ferida amb aquelles decisions i intentar-la tancar amb un homenatge i una estàtua, és de les coses més lamentables que ha patit aquesta institució", ha manifestat.
Font també ha qüestionat les promeses de Laporta el 2021 sobre la continuïtat de l'argentí. "En Laporta va dir el 2021 que només amb ell en Messi es quedaria, que ho arreglaria amb un 'asado', i era mentida. Era l'únic que no tenia pla perquè en Messi continués", ha conclòs.
En el debat també ha sorgit el paper d'Alejandro Echevarría, excunyat de Laporta i persona de màxima confiança de l'expresident, a qui Xavi ha apuntat com una figura influent en la presa de decisions de l'àrea esportiva. Laporta ha defensat el seu paper i ha rebutjat les crítiques.
"És una persona de màxima confiança per a mi, sobretot en qüestions de LaLiga i la RFEF. Té molta sintonia amb en Deco i l'harmonia del vestidor funciona. És intel·ligent, íntegre i valent, amb una gran capacitat per resoldre problemes", ha assegurat Laporta, que ha defensat que és normal que el president tingui "un grup de persones de confiança".
En canvi, Font ha criticat que una persona sense càrrec executiu tingui tant pes en el funcionament del club. "És un secret a veus que l'excunyat de l'expresident mana tant o més que el president, una persona a qui no ha votat ningú ni té càrrec executiu", ha afirmat, després de lamentar que aquesta situació "no té res a veure amb els valors fundacionals del club".
I és que el debat també ha estat marcat per l'intercanvi de retrets sobre les recents declaracions de Xavi Hernández, qui ha criticat la gestió del club després de la seva sortida de la banqueta. Laporta ha expressat el seu malestar amb l'exentrenador blaugrana i ha suggerit que està sent utilitzat políticament.
"Sí, m'ha sorprès el to i més que res m'ha dolgut. El que més m'ha dolgut és que darrere en Xavi hi ha una utilització de la seva persona per part del senyor Víctor Font, que està intentant embrutar aquest procés electoral", ha afirmat el president. "Aquí té ganes d'embrutar, en Xavi, quan diu que l'Alejandro mana més que jo", ha afegit Laporta.
Laporta ha defensat la decisió de prescindir del tècnic de Terrassa. "Els fets em donen la tranquil·litat que vaig fer el que havia de fer. Veia que amb en Xavi continuaríem perdent i amb en Flick hem tornat a guanyar", ha assegurat. "Entenc que estigui en una situació d'estar dolgut, perquè amb els mateixos jugadors que gairebé tenia ell i va heretar, en Flick guanya. Entenc que estigui en aquest punt", ha afegit.
Per la seva banda, Font ha defensat l'exentrenador blaugrana i ha elogiat que hagi decidit explicar la seva versió dels fets. "Veure llegendes com en Xavi en un acte de valentia explicant la veritat, quan molts altres que han sortit del club no ho poden fer per aquesta cultura del 'amb mi o contra mi', entristeix molt a molts culers", ha manifestat.
El candidat de Nosaltres ha insistit que, a parer seu, el club necessita un canvi en la manera de governar-se. "Hi ha molts culers tristos per aquest Barça de l'un contra els altres, governat des de la mentida", ha conclòs.