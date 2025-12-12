Joan Laporta nega favors arbitrals pels pagaments a Negreira

BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha declarat com a testimoni aquest divendres davant la instructora del cas Negreira, que investiga els pagaments del club blaugrana a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira i al seu fill Javier, i ha negat que el club fos beneficiat pels àrbitres: "En absolut ens han beneficiat".
Així ho ha afirmat, segons han informat fonts judicials a Europa Press, davant la magistrada Alejandra Gil, la titular del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, en una declaració que ha durat una hora i en la qual el president blaugrana ha assegurat que ha aportat 600 d'aquests informes i que no n'hi ha més perquè aquests documents no es conserven, sinó que cada 5 o 6 anys es destrueixen.
També ha assegurat que quan va arribar a la presidència del Barça --que va ocupar per primera vegada entre 2003 i 2010-- va ser la Comissió Esportiva la que li va comunicar que eren pagaments que valia la pena continuar fent perquè es tractava d'informes tècnics i de 'scouting' útils per a l'equip i que com l'import abonat era petit no passava per la junta directiva.