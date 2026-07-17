Laporta: "En Julián vol canviar d'aires i nosaltres estem en disposició d'acollir-lo"

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha assegurat que el club blaugrana manté l'interès per fitxar el davanter argentí Julián Álvarez, tot i que ha advertit que l'oferta presentada a l'Atlètic de Madrid no estarà oberta indefinidament, alhora que ha afirmat que el futbolista "vol canviar d'aires" i que el Barça està "en disposició d'acollir-lo".
"Hem fet una oferta molt important, si estan disposats a acceptar-la, fantàstic, però no serà il·limitada en el temps. Hem de prendre una decisió. Si mantenim l'oferta o no depèn de com transcorrin aquestes dues setmanes que queden de juliol", ha assenyalat Laporta en unes declaracions a 'El Larguero' de la Cadena Ser.
El màxim dirigent culer ha insistit que les paraules de l'internacional argentí mantenen oberta la possibilitat d'una operació. "El jugador s'ha pronunciat i per això el tema encara està viu. És clar que el jugador vol canviar d'aires i nosaltres estem en disposició d'acollir-lo. Ja veurem com transcorre tot això", ha apuntat.
A més a més, Laporta ha elogiat la feina del director esportiu del club, Deco, tant en la planificació de la plantilla com en les operacions del mercat d'estiu. "En Deco està treballant molt bé. Ha incorporat l'Adeyemi, amb qui signarem la setmana que ve. Està treballant de manera molt eficient i amb discreció, com s'ha de treballar. Evidentment, si el d'en Julián no es dona, tenim alternatives", ha afirmat.
D'altra banda, el president del Barça ha parlat amb Lamine Yamal abans de la final del Mundial 2026 i li ha traslladat un missatge de tranquil·litat sobre el seu estat físic. "Ens ha dit que està bé. Per en Lamine és un partit especialment important. El futbol sempre es focalitza en jugadors de referència i aquesta final s'està focalitzant molt en el duel Messi-Lamine. Com a president del Barça és un orgull que s'hagin format tots dos a la Masia", ha conclòs.