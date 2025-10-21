Laporta sobre jugar amb equips d'Israel en competicions esportives: "Pau, diàleg i convivència"

Assegura que el va sorprendre veure el president de la Fifa en la cimera per la pau a Gaza amb Trump
BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha apostat per "pau, diàleg i convivència" en ser preguntat per si s'ha de jugar amb equips d'Israel en competicions esportives, i ha fet servir les mateixes tres paraules quan li han preguntat per la situació a Gaza i per Rússia.
En la seva intervenció aquest dimarts durant el fòrum World in Progress organitzat per Prisa, Laporta ha assegurat que la política i la geopolítica sempre han estat importants en el món del futbol, i ha reivindicat que aquest esport "ajuda a construir ponts d'entesa entre persones i cultures", tot i que ha reconegut que en el seu segon mandat aquest aspecte polític ha cobrat més rellevància.
Preguntat per la seva opinió sobre el president nord-americà, Donald Trump, i el futbol, el president del Barça ha respost amb l'eslògan que el va portar a la Casa Blanca: "'Make America great again', amb el Mundial 2026 dels Estats Units, el Canadà i Mèxic. Per no mullar-me, perquè les coses no estan per segons quins comentaris".
PRESIDENT DE LA FIFA
Sobre per què creu que el president de la Fifa, Gianni Infantino, va anar la setmana passada a Egipte a l'acord sobre l'alto el foc a Gaza, Laporta ha respost que es deu a la força integradora del futbol, tot i que ha reconegut que el va sorprendre veure'l allà: "Sé que hi ha amistat amb Trump".
Laporta també ha defensat que es jugui un partit del Barça a Miami, ja que considera que serà una alegria per als fans d'aquella zona i és una manera de promocionar la imatge del club a Amèrica.
Ha sostingut que quan el Barça competeix ho fa des del compromís "amb els drets humans, els valors democràtics, la pau i la tolerància", i ha afegit que això de vegades pot comportar contradiccions.
Sobre si creu que els petrodòlars han canviat el futbol, Laporta ha respost que el futbol és l'esport que ha canviat menys des dels seus orígens en comparació amb altres esports, després d'afegir que el negoci del futbol sí que ha canviat: "Avui són uns 'players' importants".