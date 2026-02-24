Laporta: "La denúncia és una jugada fosca i bruta que ni la justícia ni el Barça permetran"

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
L'expresident i precandidat a la presidència del FC Barcelona, Joan Laporta, ha assegurat aquest dimarts que la querella presentada contra ell i part de la seva anterior junta, per part d'un soci que es manté en l'anonimat, està "plena de falsedats i mentides" i ha assegurat que es tracta d'"una jugada fosca i bruta que ni la justícia ni el Barça permetran", en unes declaracions al programa 'Cafè d'idees' de La 2Cat.
"Denuncio que aquesta querella està plena de falsedats i mentides. L'única cosa que puc fer és confiar que el jutge no admeti aquesta història, que evidentment tindrà resposta per la nostra banda. Si aquestes calúmnies i injúries prosperen, les haurem de contestar i no podran quedar en la impunitat", ha afirmat en l'entrevista, recollida per Europa Press.
Laporta ha subratllat que el club ha emès "un comunicat molt dur" perquè, a parer seu, la denúncia pretén "embrutar no només la meva imatge, sinó també la del club i unes eleccions". "Aquí es veuen interessos. És una jugada fosca, una jugada bruta, i crec que ni la justícia ni el Barça ho permetran", ha reiterat.
Tot i no poder assenyalar si darrere la querella hi ha algun precandidat, ha assegurat que aquest comportament li recorda el que va passar durant la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor quan mentre els intentaven inscriure algú trucava a LaLiga perquè no s'aconseguís la inscripció. "Anaven dient als diaris que si no s'inscriveix Dani Olmo s'hauria de fer un vot de censura. Són els que fan jugades fosques", ha manifestat.
"Ells ja saben qui trucava a LaLiga. Gent de poca volada, amb interessos, de l'entorn barcelonista. Hi havia gent de fora i també alguns desestabilitzadors de dins, als qui la seva ambició personal els pot. Crec que pequen d'inexperiència, perquè aquestes coses no funcionen mai. En unes eleccions el que procedeix és proposar en positiu. El que només busca embrutar és com un bumerang, s'acaba retratant", ha afegit.
L'exdirigent culer ha apel·lat a centrar la campanya en propostes. "Crec que hem de fer un esforç perquè aquestes eleccions siguin unes eleccions en les quals els candidats, en comptes de dedicar-se a embrutar, fem propostes. Jo almenys m'estic dedicant a això: a presentar una proposta de continuïtat", ha defensat.