Laporta defensa el partit a Miami malgrat els dubtes de Frenkie de Jong

El president del Barça subratlla l'interès econòmic del club als Estats Units i admet que l'equip travessa una mala ratxa de resultats
BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha assegurat aquest dijous que el partit de LaLiga EA Sports davant el Vila-real CF que es disputarà a Miami al desembre ja ha estat acceptat per la UEFA i ha recalcat que el club jugarà "on digui LaLiga", tot i que alguns jugadors, com el capità Frenkie de Jong, s'hi hagin mostrat en contra.
"El partit de Miami ja sabeu que finalment es jugarà, ho ha acceptat la UEFA. I en aquest sentit, jugarem on ens diguin. I si ens diuen a Miami, doncs jugarem a Miami. Els jugadors, cadascun pot tenir la seva opinió i jo la respecto. En Frenkie és el capità del Barça i li vull respectar l'opinió, però el club jugarà a Miami o on digui LaLiga", ha explicat Laporta després d'assistir a l'Open Day de la Fundació Cruyff.
A més a més, el dirigent blaugrana ha destacat l'interès estratègic del club als Estats Units, que ha qualificat com un "mercat emergent" per al Barça. "Amb les gires d'estiu que hi hem fet hem aconseguit col·laboracions i relacions que podrem aprofitar en aquest partit. L'oficina als Estats Units es trasllada de Nova York a Miami, i serà una oportunitat per fer barcelonisme per terres americanes", ha afegit.
D'altra banda, sobre la situació esportiva de l'equip després de les derrotes contra el PSG a la Champions i contra el Sevilla a LaLiga EA Sports, Laporta ha reconegut que els últims resultats "no han estat bons". "No estem jugant com volem. Fa dos partits que no ens estan sortint les coses. És evident que tenim jugadors lesionats molt importants, rellevants per a l'equip", ha assenyalat.
En aquest sentit, el president ha elogiat les reflexions de Hansi Flick i Deco sobre el moment de l'equip, i ha destacat que són "molt encertades" per recuperar la motivació i el bon rendiment. "Aquest és un equip molt competitiu que, com ha dit en Deco, si treballem podem aspirar a tot i, a hores d'ara de la temporada, tot està per guanyar. És una mala ratxa, però espero que se solucioni", ha reblat.