Laporta anuncia la seva precandidatura a la presidència del FC Barcelona

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
L'expresident del FC Barcelona Joan Laporta ha anunciat que presentarà aquest dimarts 17 de febrer la seva precandidatura a la reelecció al capdavant del club blaugrana amb la candidatura 'Defensem el Barça', en una presentació que es durà a terme a la seu electoral de Laporta, situada al carrer Provença 173 de Barcelona a les 13:00 hores.
Laporta, que va dimitir fa set dies per poder concórrer als comicis, va guanyar les XIV eleccions a la presidència el 2021 amb la campanya 'Estimem el Barça', en què va aconseguir el 54,28% dels vots.
A més de Laporta, altres precandidats que han expressat la intenció de concórrer als comicis són Víctor Font, líder de la plataforma Nosaltres, Xavier Vilajoana, exdirectiu durant l'etapa de Josep Maria Bartomeu, i Marc Ciria, economista.
Actualment, el procés electoral permet que els socis i sòcies interessats a presentar-se com a candidats recullin des del diumenge 15 de febrer fins al 2 de març les paperetes oficials de suport a l'Oficina d'Atenció al Barcelonista (OAB). Per formalitzar una candidatura, es requereix un mínim de 2.337 signatures de socis i sòcies.
El calendari electoral del club preveu que, després de la recollida de suports, es validin les candidatures abans de l'inici de la campanya electoral oficial, en la qual els aspirants exposaran els seus projectes davant els socis i sòcies.
La plataforma Defensem el Barça es presenta com l'opció continuista del projecte de Laporta, amb la majoria de membres de l'anterior junta directiva que repetiran en un nou projecte centrat a reforçar la identitat esportiva, social i institucional del club.