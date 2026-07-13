Laporta: "Adeyemi ens il·lusiona molt i l'oferta per Julián Álvarez no serà il·limitada"

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha confirmat aquest dilluns l'imminent fitxatge del davanter alemany Karim Adeyemi i ha advertit que l'oferta del club blaugrana pel davanter argentí de l'Atlètic de Madrid Julián Álvarez "no serà il·limitada", a més de confiar que Raphinha continuarà a la plantilla i de viatjar a Dallas per fer costat a la selecció espanyola en la semifinal del Mundial contra França.
"Estem molt il·lusionats amb Adeyemi. Fa temps que ens agrada, és un jugador perillós i molt ràpid, i en Deco ha portat molt bé l'operació", ha afirmat Laporta als mitjans en arribar a l'hotel de concentració a Dallas, tot confirmant una operació que aviat serà oficial.
Sobre l'interès del Barça per Julián Álvarez, ha deixat clar que el club manté la seva proposta, tot i que amb un límit. "Creiem que és un grandíssim jugador i mantenim una oferta important, però no serà il·limitada. Hem parlat amb l'Atlètic i ara esperem esdeveniments", ha dit.
Laporta també ha aclarit el futur de l'extrem brasiler Raphinha. "Continuarà. No tenim cap interès en que surti del Barça perquè és un jugador clau per nosaltres. Que reforcem la davantera no vol dir que ens desprenguem d'ell", ha assegurat.
Quant al possible interès del PSG per Ferran Torres, el president blaugrana ha estat taxatiu. "En Ferran és jugador del Barça i estem encantats amb ell. Cada vegada que juga genera perill i estem molt satisfets amb el seu rendiment", ha manifestat.
Respecte a la selecció espanyola, ha explicat que ha viatjat als EUA per donar suport a Espanya en el partit contra França. "Vinc a fer costat a la selecció espanyola en un partit molt complicat. Hi tenim molts jugadors del Barça i espero que puguin ser a la final", ha indicat.
A més a més, ha elogiat el rendiment dels internacionals blaugranes, especialment el de Lamine Yamal. "Està fent un gran Mundial. El seu èxit també és el nostre. També en Pedri, l'Olmo, en Cubarsí i la resta estan rendint a un gran nivell", ha destacat.
Sobre la suplència de Pedri en el partit de quarts de final, hi ha restat importància. "No ho veig com una suplència, sinó com una dosificació. Per mi és titular i quan juga sempre es nota. Té un talent extraordinari", ha conclòs.