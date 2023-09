Lance Stroll no participarà en el Gran Premi de Singapur

El canadenc encara està "adolorit" arran del seu accident en la sessió de classificació



MADRID, 17 set. (EUROPA PRESS) -

El pilot canadenc Lance Stroll (Aston Martin) no participarà aquest diumenge en la cursa del Gran Premi de Singapur, setzena prova del Mundial de Fórmula 1, ja que està "adolorit" pel dur accident que va tenir en la sessió de qualificació de dissabte, ha confirmat el seu equip, Aston Martin.

"Després de l'accident en la classificació del Gran Premi de Singapur, Lance i l'equip de Fórmula 1 Aston Martin Aramco Cognizant van acordar conjuntament que no participarà en la cursa d'aquesta nit", ha assenyalat l'equip en un comunicat.

A més, Aston Martin ha assegurat que han fet "una enorme feina" reparant el cotxe durant tot el dia. "Lance encara està adolorit després d'un impacte tan fort com aquest. Ara, l'objectiu és recuperar-se per complet abans del Gran Premi del Japó", ha indicat.

Durant la Q1, amb el crono ja a zero i alguns pilots en volta llançada intentant millorar els registres, l'accident de Stroll en l'últim revolt va fer onejar la bandera vermella. Quan era a punt d'enfilar la recta de meta, el company de Fernando Alonso va trepitjar el piano exterior i va perdre el control del monoplaça, que es va estavellar contra el mur i va perdre la roda davantera esquerra. No obstant això, l'accident es va saldar sense conseqüències per al pilot.

El director de l'equip, Mike Krack, ha reconegut que tot l'equip està "alleujat" perquè Stroll va aconseguir "sortir del cotxe". "No obstant això, encara sent les seqüeles d'un accident amb un impacte tan fort com aquest. Ara, la prioritat és que es recuperi completament i ràpidament. Junts, hem decidit que no participarà en la cursa d'aquesta nit i que es concentrarà per complet a tornar per al Gran Premi del Japó del cap de setmana vinent", ha subratllat.