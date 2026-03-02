L'AN rebutja una denúncia contra Laporta i la seva directiva per manca de competència

MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Nacional (AN) ha inadmès per manca de competència una denúncia contra l'expresident del FC Barcelona i candidat a la presidència del club, Joan Laporta, i diversos membres de la seva junta directiva per operacions presumptament fraudulentes a l'estranger.
Així ho indica en una interlocutòria, recollida per Europa Press, el magistrat Santiago Pedraz, arran de la denúncia d'un particular per presumptes delictes de blanqueig de capitals, administració deslleial, falsedat documental, contra la Hisenda Pública i organització criminal.
Pedraz pren aquesta decisió després de recaptar el criteri de la Fiscalia i, en la mateixa línia, explica que l'Audiència Nacional no és competent per investigar aquests fets que figuren en la denúncia.
Es basa en la doctrina del Tribunal Suprem que estableix que per conèixer els delictes comesos a l'estranger, d'acord amb les competències de l'AN, cal que es cometi "íntegrament a l'estranger".
I afegeix que els delictes continuats o permanents o complexos que en part han estat comesos a Espanya i en part a l'estranger, han de ser enjudiciats per l'òrgan judicial del territori espanyol competent, on "encara que no totalment, hagin estat perpetrats".