L'AN condemna Luis Rubiales a 18 mesos de multa pel petó a Jennifer Hermoso

També absol Vilda, Luque i Rivera, només acusats de les coaccions

MADRID, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Nacional ha condemnat l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales a 18 mesos de multa --uns 10.800 euros-- pel petó no consentit a la futbolista Jennifer Hermoso i l'absol de les posteriors coaccions.

En una sentència, recollida per Europa Press, el magistrat José Manuel Fernández-Prieto prohibeix a Rubiales acostar-se a Hermoso en un radi de 200 metres i comunicar-se amb ella durant un any. Cal recordar que la Fiscalia va sol·licitar que se li imposés una pena de 2 anys i 6 mesos de presó pels delictes d'agressió sexual i coaccions.

A més, ha acordat absoldre l'exdirector de la selecció Albert Luque, l'exseleccionador femení Jorge Vilda i l'exresponsable de Màrqueting de la Federació Rubén Rivera, per als quals el ministeri públic demanava una condemna d'1 any i 6 mesos de presó per un delicte de coaccions.