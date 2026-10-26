Lamine Yamal i Vicky López repeteixen amb el Trofeu Kopa de la Pilota d'Or

MADRID 26 oct. (EUROPA PRESS) -
L'extrem del FC Barcelona Lamine Yamal ha estat guardonat aquest dilluns amb el Trofeu Kopa a la gala de la Pilota d'Or, que es concedeix al millor jugador sub-21 i que ha conquerit per tercera edició consecutiva. En categoria femenina, la guanyadora ha estat Vicky López, també jugadora del conjunt català, que ha revalidat el reconeixement que ja va obtenir el 2025.
El jugador blaugrana, candidat també a la Pilota d'Or, ha mantingut el seu domini com el millor futbolista jove de l'actualitat.
Amb 19 anys, ha fet una temporada 2025-2026 en què ha tornat a brillar amb gols i assistències, i ha guanyat LaLiga EA Sports i la Supercopa d'Espanya amb el seu club, i el Mundial amb la selecció espanyola.
D'aquesta manera, Espanya i el FC Barcelona continuen dominant aquest premi de la Pilota d'Or, ja que als tres èxits seguits de Yamal s'hi sumen els triomfs de Pedri González el 2021 i de Pablo Páez 'Gavi' el 2022.
L'extrem s'ha imposat en la votació a altres rivals com el seu company d'equip i de selecció Pau Cubarsí, escollit Millor Jove del darrer Mundial, el francès Warren Zaïre-Emery (PSG), l'alemany Lennart Karl (Bayern de Munic) i l'ivorià Yan Diomande (Reial Madrid).
"És un honor ser aquí i poder rebre aquest premi. M'hauria agradat que aquí fos Cubarsí, el meu company d'equip, perquè crec que aquest premi ha de ser per a ell, se'l mereix; fa temps que dona un nivell increïble i tant de bo se l'hagués endut ell", ha expressat Yamal després de rebre el guardó de mans de l'ucraïnès Andrey Shevchenko.
L'internacional ha recordat que aquest era "el tercer any" que guanyava aquest premi. "Estic molt feliç de continuar rebent aquests premis. Ho agraeixo al meu club, a la meva selecció, a tots. He de continuar treballant per poder aconseguir títols col·lectius i individuals com aquest", ha subratllat.
D'altra banda, en la categoria femenina, el premi també ha recaigut en una jugadora del FC Barcelona, la jove migcampista Vicky López, que ha defensat el tron que va aconseguir el 2025, el primer any que es va concedir aquest guardó. S'ha imposat a altres futbolistes com la seva companya d'equip Clara Serrajordi, la davantera sueca Felicia Schröder (Häcken/Reial Madrid), la nord-americana Lily Yohannes (OL) i la neerlandesa Veerle Buurman (Chelsea FC).
"Vull agrair a France Football i a les meves companyes votants que m'hagin concedit aquest premi un any més. Estic molt orgullosa i agraïda de rebre'l. Aquest reconeixement no seria possible sense les meves companyes tant del Barça com de la selecció, que m'empenyen a ser millor cada dia. Vull agrair a tot el 'staff' i a totes aquelles persones que treballen cada dia perquè tot sigui possible i tot surti bé", ha assenyalat López.
La migcampista també s'ha recordat de la seva "família" i dels seus "amics" per ser-hi "en els bons moments i en els dolents, quan no hi ha res a celebrar". "I especialment a la meva mare; encara que ja no siguis al meu costat, mama, et sento en cada pas que dono, tot el que soc i tot el que aconsegueixo en gran part és teu. Gràcies, mama, per ensenyar-me a lluitar i a no rendir-me mai", ha indicat.
"I gràcies a totes les que amb el seu futbol i el seu suport han fet possible que siguem aquí celebrant aquest premi, continuem creixent i millorant el nostre esport juntes. I per últim, gràcies Déu, ets un pilar fonamental en la meva vida. Gràcies per beneir-me amb el teu amor, amb salut cada dia i amb poder ser aquí un any més", ha sentenciat la madrilenya, que ha rebut el premi de mans de la seva excompanya Lucy Bronze.