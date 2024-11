Lamine Yamal i Vicky López guanyen el Golden Boy i el Golden Girl 2024

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -

Els futbolistes Lamine Yamal i Vicky López, tots dos del FC Barcelona, han guanyat aquest dimecres els premis Golden Boy i Golden Girl 2024 amb els quals el diari italià 'Tuttosport' premia el millor jugador i jugadora joves de l'any, en una distinció que Yamal semblava tenir reservada després que el diari 'crees' un premi el 2023, el Youngest Boy, per ser el més jove dels que van formar part de la votació.

Lamine Yamal passa de ser el més jove dels millors el 2023 a ser absolutament el millor jugador jove del 2024, amb un Golden Boy Absolute Best que se li lliurarà en la gala que 'Tuttosport' farà a Torí (Itàlia) el 16 de desembre.

El jurat ha donat a Lamine Yamal 488 de 500 punts disponibles, una victòria incontestable que no ha donat cap marge per a la sorpresa. En el 'Top 5' d'aquest Golden Boy també hi ha el jugador del planter del Barça Pau Cubarsí, en cinquena posició, per darrere del portuguès Joao Neves, el francès Warren Zaïre-Emery i l'argentí Alejandro Garnacho.

VICKY LÓPEZ, GOLDEN GIRL 2024

El FC Barcelona està de celebració doble perquè la seva jugadora Vicky López és la nova Golden Girl 2024, la millor jugadora sub-21 a Europa d'aquest any. "Vicky López és cada vegada més una peça clau en el millor equip del món i, en aquest inici de temporada, ha contribuït al rècord d'imbatibilitat de lliga del FC Barcelona amb tres gols en 9 partits", destaca 'Tuttosport' de la madrilenya.

Vicky López, que va arribar al Barça Femení amb 15 anys procedent del Madrid CFF, és una migcampista ofensiva que també pot jugar en la davantera i que ha explotat entre el final de la campanya passada i l'inici de la present, en què ja és la jugadora més jove a debutar en el Barça femení, en la Lliga F i a marcar en un clàssic.

"Els registres de Vicky López són infinits, com també ho són les seves qualitats: el xut, el regateig tancat i la velocitat mostrada en el gol davant el Reial Madrid", ha destacat el diari 'Tuttosport' sobre la nova perla blaugrana.