Lamine Yamal renovarà amb el FC Barcelona: "És el club de la meva vida"

MADRID 8 gen. (EUROPA PRESS) -

El jove extrem del FC Barcelona Lamine Yamal té clar que renovarà amb el conjunt blaugrana, el club de la seva "vida" i en el qual vol ser "tant de temps com sigui possible", i també reconeix que les coses han passat "molt ràpid" per a un "adolescent" com ell.

"No sé quan, però crec que serà aviat. Al final, el Barça és el club de la meva vida i espero renovar el meu contracte amb ells i estar amb ells tant de temps com sigui possible. Vull jugar a la lliga espanyola, vull jugar pel Barça, i sí, renovaré el meu contracte, ho faré", ha dit Yamal en una entrevista exclusiva a CNN Sport després de guanyar el premi al Jugador Emergent en la gala dels Globe Soccer Awards de Dubai.

El futbolista de 17 anys espera que el 2025 suposi una nova millora de l'equip, que ha acabat amb males sensacions el 2024 després d'una gran arrencada i coincidint també amb la seva baixa per una lesió al turmell. El primer repte serà la Supercopa d'Espanya. "El 2025 donarem el millor de nosaltres per guanyar títols, començant per la Supercopa d'Espanya i tant de bo sigui el millor any de les nostres vides", ha desitjat.

A més a més, ha admès que "les coses han anat molt ràpid" en la seva progressió. "No crec que això sigui normal per a un adolescent, crec que és agradable ser el primer adolescent a fer aquestes coses, però al final només penso en el futur, en les coses bones que passen i ja està. Com diu la meva mare: 'Gaudeix sempre el moment perquè tot passa molt ràpid'", ha subratllat.

I tot això sense descuidar la seva formació educativa. "Estudiava i jugava, però l'any ha anat bé guanyant l'Eurocopa i aprovant l'ESO, ara estic tranquil. Estic totalment centrat en el futbol i continuaré en aquesta línia", ha sentenciat el jugador del FC Barcelona.