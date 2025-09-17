Lamine Yamal no jugarà contra el Newcastle i Frenkie de Jong rep l'alta

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona ha anunciat la convocatòria per al partit de dijous (21.00 hores) contra el Newcastle United de la primera jornada de la Fase de la Lliga de Campions, en què no jugarà Lamine Yamal en no haver-se recuperat encara de les molèsties al pubis, però sí que hi ha entrat el migcampista neerlandès Frenkie de Jong després de perdre's l'últim partit amb el València FC.
Aquest serà el segon partit que Lamine Yamal es perdrà després de no estar disponible en el triomf (6-0) de diumenge contra el València FC. Tampoc no hi va participar Frenkie de Jong, qui va patir una "mínima lesió" muscular amb els Països Baixos durant l'aturada de seleccions, però de la qual ja està recuperat. A més, continuen fora de l'equip per lesió Pablo Páez 'Gavi' i Alejandro Balde, a part del porter Ter-Stegen.
La convocatòria completa la formen Joan Garcia, Szczesny i Kochen com a porters, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric García i Jofre com a defenses, Pedri, Casadó, Fermín, Bernal, De Jong i Olmo com a migcampistes, i Ferran, Lewandowski, Raphinha, Rashford, Bardghji i Toni Fernández com a davanters.