Lamine Yamal: "No em posaré a suplicar per la Pilota d'Or"

Assegura que la Champions és "el torneig més especial" i que no hi ha "més motivació" que guanyar-la
BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -
El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal ha assegurat aquest dimarts que no pensa fer campanya per guanyar la Pilota d'Or ni "suplicar res" després del que considera una bona temporada, alhora que ha destacat que el seu principal objectiu de present és guanyar la Lliga de Campions, un torneig que veu com "el més especial".
"No crec que ho necessiti, fer campanya. Cadascú pot pensar el que vulgui. No estic per fer campanya. No em posaré a suplicar res. És la vostra feina", ha afirmat l'internacional espanyol preguntat per les seves opcions de guanyar la Pilota d'Or.
En aquest sentit, el davanter ha recordat que la decisió no depèn d'ell i ha valorat el seu rendiment al FC Barcelona, amb el doblet Lliga i Supercopa, i amb la selecció espanyola guanyadora del Mundial. "No depèn de mi, depèn de vosaltres. Hem fet un gran any amb el Barça i la selecció. Ja ho veurem", ha reiterat.
També ha reconegut que no el preocupa la valoració de l'exblaugrana i ara jugador del PSG Ousmane Dembélé, que no el va incloure entre els seus tres favorits a la Pilota d'Or. "És amic d'en Kylian, no?", ha fet broma, abans d'afegir que es porta "molt bé" amb el francès i que "és normal que hagi de posar altres persones". "No cal ensenyar l'any que he fet", ha apuntat.
Sobre els seus objectius per a aquesta temporada, Lamine Yamal ha destacat especialment la Champions. "No hi ha més motivació amb la Champions que guanyar-la, és el torneig més especial. Aquest any pot ser amb els jugadors que han arribat, en Gordon, en Rodri, l'Adeyemi, en Joao...", ha firmat.
L'extrem, que recentment ha assumit una de les capitanies del Barça, ha explicat que ho viu com "un orgull" i una responsabilitat. "És un orgull, em fa responsable i és d'agrair als meus companys que em triïn. Tinc 19 anys però vull estar a l'alçada", ha indicat.