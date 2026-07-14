Yamal sobre les paraules de Rajoy: "França i nosaltres som un exemple d'integració"

MADRID 14 jul. (EUROPA PRESS) -
L'extrem de la selecció espanyola Lamine Yamal ha recalcat que el futbol "serveix per integrar" i per aquest motiu considera que tant la Roja com França, el seu rival aquest dimarts en les semifinals del Mundial de futbol 2026, "són exemple" en aquest aspecte.
"Jo crec que demà jugarem un dels partits més bonics que es pot en un Mundial i no crec que hi hagi gaire espai per parlar d'això", va dir Yamal en la conferència de premsa prèvia al partit sobre l'article de l'expresident espanyol Mariano Rajoy a 'El Debate' en el qual deia que França és un equip "d'altíssim nivell, però sense francesos", fet que ha aixecat molta polseguera al país veí.
En aquest sentit, ha recordat que "el futbol, si serveix d'alguna cosa, és per integrar, per a la societat". "I no hi ha més bon exemple que França i nosaltres, que som un exemple d'integració. El futbol al final és això, no parlar del que ha dit una altra persona", ha sentenciat.