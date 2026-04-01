Lamine Yamal, sobre els càntics a l'RCDE Stadium: "És una falta de respecte"

MADRID 1 abr. (EUROPA PRESS) -
El davanter del FC Barcelona i la selecció espanyola Lamine Yamal ha qualificat d'"intolerables" els càntics racistes en l'Espanya-Egipte de dimarts, i ha apuntat que "fer servir una religió com a burla en un camp" deixa aquests aficionats "com persones ignorants i racistes".
"Jo soc musulmà, 'alhamdulillah'. Ahir a l'estadi es va sentir el càntic de 'qui no boti és musulmà'. Sé que anava per l'equip rival i no era personal contra mi, però com a persona musulmana no deixa de ser una falta de respecte", ha denunciat l'extrem per les xarxes socials.
Yamal ha estat taxatiu, tot i que entén que "no tota l'afició és així". "Els qui canten aquestes coses: fer servir una religió com a burla en un camp us deixa com persones ignorants i racistes", ha defensat. "El futbol és per gaudir-ne i animar", ha afegit.
"Dit això, gràcies a la gent que ens va venir a animar, ens veiem al Mundial", ha conclòs el futbolista en el seu missatge a Instagram.
El partit amistós entre Espanya i Egipte, disputat dimarts a l'RCDE Stadium de Cornellà-el Prat (Barcelona) davant 35.895 espectadors, va deixar episodis de mal comportament a la graderia, amb càntics de caràcter racista i religiós i xiulets a l'himne de l'equip africà.