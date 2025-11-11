Lamine Yamal, desconvocat amb Espanya per un tractament "invasiu" de la pubalgia en el Barça

MADRID, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal ha estat desconvocat d'Espanya per als partits d'aquesta finestra internacional contra Geòrgia i Turquia perquè necessita entre 7 i 10 dies de repòs, segons va comunicar aquest dilluns el club blaugrana a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), per un tractament de la pubàlgia del qual la federació, que està "sorpresa i molesta", no en tenia coneixement.
"Els Serveis Mèdics de la RFEF desitgen expressar la seva sorpresa i malestar després de saber a les 13:47 hores del dilluns 10 de novembre, dia de l'inici de la concentració oficial amb la selecció nacional, que el jugador Lamine Yamal ha estat sotmès a un procediment invasiu de radiofreqüència per al tractament de les seves molèsties al pubis aquest mateix matí", ha explicat la RFEF en un comunicat.
Segons la federació, aquest procediment s'ha fet "sense comunicació prèvia" al cos mèdic de la selecció, que en va saber els detalls "únicament mitjançant un informe rebut a les 22:40 hores (de dilluns)", en què s'indica una recomanació mèdica de "repòs durant 7- 10 dies".
"En vista d'aquesta situació, i prioritzant en tot moment la salut, seguretat i benestar del jugador, la Reial Federació Espanyola de Futbol ha pres la decisió d'alliberar l'esportista d'aquesta convocatòria", ha assegurat la federació espanyola. "Confiem que pugui evolucionar favorablement i li desitgem una ràpida i completa recuperació", afegeix el text.
D'aquesta manera, Lamine Yamal es quedarà a Barcelona per fer repòs i es perd els partits de classificació per al Mundial 2026 que Espanya jugarà contra Geòrgia, dissabte a les 18.00 hores a Tbilisi, i contra Turquia dimarts vinent a les 20.45 hores a La Cartuja de Sevilla. Espanya, líder del seu grup, necessita un punt per anar al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà.