Lamine Yamal: "La Champions ja està oblidada, aquest moment és increïble"

MADRID 11 maig (EUROPA PRESS) -

El davanter del FC Barcelona Lamine Yamal s'ha mostrat "content" després del triomf (4-3) sobre el Real Madrid aquest diumenge en la jornada 35 de LaLiga EA Sports per ficar set punts als blancs en la lluita pel títol, "oblidada" ja la derrota a la Champions amb un "partit molt important" contra l'etern rival.

"Era un partit molt important, una distància molt important, davant de la nostra afició, després del partit de Champions. Jo crec que ja ho tenen oblidat, nosaltres també. A gaudir ara", ha dit després del Clàssic en declaracions a Movistar Plus, recollides per Europa Press.

El jove internacional espanyol ha confessat que han de corregir coses enrere però ha qualificat de "molt especial" apropar la Lliga faltant tres jornades del final. "És el que hem de corregir, aquests petits detalls, aquests gols que regalem perquè no ens han creat ocasions molt clares. Ara, a gaudir, aquest moment és increïble i molt content", va afirmar.

"És alguna cosa molt especial, no hem tingut un any fàcil, no hem pogut jugar al Camp Nou. Els aficionats s'han desplaçat aquí, han recolzat i molt agraïts", ha afegit des de la gespa de l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

D'altra banda, Yamal ha tornat a referir-se a la dolorosa eliminació dimarts passat contra l'Inter de Milà en semifinals de la Champions. "Li vaig dir a la meva mare, no passa res, la Champions és cada any, ho seguirem intentant fins que la guanyem. Era molt important guanyar aquest partit per apropar-nos al títol de Lliga. Molt contents", ha afegit.