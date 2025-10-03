Lamine Yamal és baixa per al Sevilla-Barça i els partits d'Espanya

El migcampista blaugrana Fermín López entrena sobre la gespa al marge del grup
BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -
El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal s'estarà entre dues i tres setmanes de baixa i es perdrà tant el partit contra el Sevilla FC del cap de setmana com els dos amb Espanya en ressentir-se de les molèsties al pubis que van aparèixer en l'anterior finestra internacional, mentre que Fermín López ha començat a fer treball de camp aquest divendres al marge dels seus companys en un altre pas endavant de la seva recuperació.
"Les molèsties al pubis que arrossega el jugador Lamine Yamal han reaparegut després del partit contra el PSG. És baixa contra el Sevilla i el temps previst de recuperació és de 2-3 setmanes", ha assegurat el FC Barcelona en un comunicat.
Lamine es va lesionar al pubis en l'anterior concentració amb Espanya i de fet va jugar el segon partit infiltrat, cosa que el va obligar a perdre's quatre partits amb el club, tres a LaLiga EA Sports i un a la Lliga de Campions.
Per la seva banda, Fermín López, que va encadenar una segona lesió muscular després de la que també va patir al recte però de la cama esquerra a principis de setembre, ja està una mica més a prop de poder entrenar amb el grup i per tant de començar a pensar en el seu retorn a l'equip, que podria ser d'aquí a una o dues setmanes en funció de com evolucioni la zona afectada en aquesta nova càrrega de treball.