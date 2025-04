LaLiga recorrerà contra la resolució del CSD sobre el cas Olmo per no ser "conforme a dret"

MADRID 3 abr. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha anunciat aquest dijous que recorrerà immediatament en contra la resolució del Consell Superior d'Esports (CSD) que permet la inscripció dels jugadors del FC Barcelona Dani Olmo i Pau Víctor, després d'estimar el recurs d'alçada presentat per tots dos juntament amb el club blaugrana, en considerar que el CSD pren una decisió "no conforme a dret".

"LaLiga reitera el seu compromís amb la legalitat, l'equitat competitiva i l'aplicació objectiva de la normativa en matèria de control econòmic i inscripció de jugadors i per això, LaLiga en no considerar conforme a dret la referida resolució, hi recorrerà en contra de manera immediata", ha anunciat l'ens en un comunicat.

Entre altres motius, l'organisme que presideix Javier Tebas considera que la resolució del CSD "no és conforme a dret" perquè la Comissió de Seguiment del Conveni RFEF-LALIGA sí que té, a parer seu, "competències" per constatar la "impossibilitat legal de tramitar noves llicències", en aquest cas, per a Dani Olmo i Pau Víctor.