LaLiga invalida la venda de les llotges VIP de l'Spotify Camp Nou i redueix el límit salarial del Barça

BARCELONA 2 abr. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha anunciat aquest dimecres que la venda d'algunes llotges VIP del nou Spotify Camp Nou del FC Barcelona, per un valor de 100 milions d'euros, és una 'palanca' que no poden donar per vàlida arran del darrer informe del nou auditor del club blaugrana --que no ho valida com a ingressos el 2024-- i, per això, redueix aquesta quantitat del límit del cost de la plantilla i aparta novament l'entitat de la regla 1:1 del fair play financer, a més d'insistir en la no inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor.

En un llarg comunicat, LaLiga assegura que en vista de les diferents informacions publicades en relació amb la venda de part dels seients VIP del nou estadi, i juntament amb les investigacions de l'organisme, invaliden aquests 100 milions d'ingressos que van permetre al club, el passat mes de gener del 2025, tornar a la norma de l'1:1 i ampliar el límit salarial.

I arriben a aquesta conclusió perquè Crowe Global, nova empresa auditora del FC Barcelona que va rellevar Grant Thornton --que en el seu moment va substituir Ernst and Young--, encara no dona per vàlida la 'palanca' que hauria d'aportar uns 100 milions d'euros per la venda de 475 llotges VIP --el 5 per cent del total-- que estaran disponibles al nou Spotify Camp Nou, ja que encara no s'ha tornat a l'estadi en no acabar les obres a temps.