L'alcaldessa de París es banya al Sena per destacar el bon estat de l'aigua per als Jocs

MADRID, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, tal com va prometre, s'ha banyat finalment aquest dimecres al Sena enmig de la controvèrsia sobre si l'aigua del riu és adequada o no per a esdeveniments esportius, a pocs dies que comencin els JJOO. "Estava freda, però no gaire", ha destacat.

Hidalgo ho ha fet a nou dies que arrenqui la cita esportiva més gran del món amb el president del Comitè Organitzador dels JJOO de París, Tony Estanguet; el prefecte de l'Illa de França, Marc Guillaume; i el regidor d'Esports de París, Pierre Rabadan, segons ha informat BFMTV.

"Sense els Jocs, no ho hauríem fet", ha dit Hidalgo després de nedar 100 metres i de destacar la feina de quatre anys per netejar el riu i que estigués llest per a la competició de natació d'estil lliure i de triatló, que tindrà lloc entre el 26 de juliol i l'11 d'agost.

Abans que Hidalgo, la ministra francesa d'Esports, Amélie Oudea-Castera, també es va capbussar al Sena quan les autoritats van anunciar que l'aigua ja complia amb els estàndards necessaris.

Molt subjecta als riscos mediambientals i a les condicions meteorològiques, la qualitat de l'aigua del riu encara és impredictible. Si durant els dies de les proves al Sena no és prou bona, les competicions es podrien posposar o fins i tot cancel·lar parcialment.