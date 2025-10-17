L'Ajuntament concedeix al FC Barcelona la llicència de la fase 1A de l'Spotify Camp Nou

El club confirma que no obrirà el camp fins a tenir la llicència de la fase 1B amb 45.401 espectadors
BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha concedit al FC Barcelona la llicència de primera ocupació de la fase 1A de les obres de l'Spotify Camp Nou, que correspon a la remodelació del gol sud i la tribuna, si bé el FC Barcelona ha reiterat que continuarà esperant a obtenir la llicència per a la fase 1B, amb una mica més de 45.000 espectadors, abans de tornar al camp.
Segons informen fonts municipals a Europa Press, la llicència permetria al club blaugrana estrenar el camp amb gairebé 27.000 espectadors, si bé la directiva culer va anunciar la setmana passada que esperaria a rebre la llicència 1B per obrir amb 45.000 i ho ha reiterat aquest divendres poc després de rebre-la.
En un comunicat, l'entitat blaugrana confirma haver rebut la llicència de primera ocupació, atorgada per l'Ajuntament de Barcelona, per a una fase 1A que comprèn la tribuna i el gol sud, amb una capacitat per a 25.991 aficionats, incloent 81 places per a persones amb mobilitat reduïda.
A més, detallen alguna de les millores "significatives" en aquesta fase 1A, com un nou túnel de jugadors, nous vestidors per al primer equip i el visitant, millores en comoditat i seguretat, més accessos, vies d'evacuació i baranes, sistemes d'accés amb pòrtics i 'ticketing' integrat, compatibles amb jornades d'esdeveniments i amb el trànsit rodat d'obra, i un nou sistema de ruixadors i d'extinció automàtica.
Amb tot, el club continua treballant en l'obtenció de la llicència de primera ocupació de la fase 1B, corresponent al lateral, amb l'objectiu d'ampliar la cabuda de l'estadi fins als 45.401 espectadors.