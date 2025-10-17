L'Ajuntament concedeix al FC Barcelona la llicència de la fase 1A de l'Spotify Camp Nou

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha concedit al FC Barcelona la llicència de primera ocupació de la fase 1A de les obres de l'Spotify Camp Nou, que correspon a la remodelació del gol sud i la tribuna.
Segons informen fonts municipals a Europa Press, la llicència permetria al club blaugrana estrenar el camp amb 27.000 espectadors, si bé la directiva culer va anunciar la setmana passada que esperaria a rebre la llicencia 1B per obrir-lo amb 45.000.
En un comunicat dimarts passat, el Barça va sostenir que el retard en l'obtenció de la llicència 1A la situava molt a prop de l'aprovació de la 1B, per la qual cosa preferien continuar disputant partits a l'Estadi Olímpic Lluís Companys --reacondicionat pel club--, que ara com ara li permet generar més ingressos.