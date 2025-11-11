Publicat 11/11/2025 17:58

L'Ajuntament concedeix al FC Barcelona una bonificació del 35% de l'ICIO sobre l'Espai Barça

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat concedir al FC Barcelona una bonificació del 35% de l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) sobre la quota de les obres de l'Espai Barça.

La mesura ha estat aprovada en bateria juntament amb 8 bonificacions en la comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge d'aquest dimarts amb el vot favorable de tots els grups i el govern municipal (PSC).

Concretament, es declaren "d'especial interès i utilitat municipal les obres de moviment de terres, murs de contenció i pantalles perimetrals i fonaments" de l'Espai Barça, com a primera fase de l'ampliació de l'Spotify Camp Nou.

