L'Ajuntament de Barcelona veu "deficiències crítiques" de seguretat a l'Spotify Camp Nou

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona no emetrà la llicència de primera ocupació de l'Spotify Camp Nou i impedirà que s'hi jugui fins que el club no esmeni unes "deficiències crítiques" en matèria de seguretat que no compleixen amb la llicència d'obres i que posarien en dubte la integritat del personal en cas d'haver d'evacuar l'estadi, si bé la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha assegurat que comparteixen amb el club el desig que la reobertura sigui "un èxit" i "tan aviat com sigui possible".
Malgrat que el FC Barcelona ha assegurat aquest mateix dimarts per mediació de la vicepresidenta institucional, Elena Fort, que avui dia l'estadi és segur --"el més segur d'Espanya"-- i que tota la documentació que ha demanat l'Ajuntament per obtenir la llicència de primera ocupació està enviada, aquesta tarda el consistori ha explicat el contrari, ja que, han observat algunes tanques que impedeixen l'evacuació fluïda de l'estadi o mala senyalització en matèria de seguretat, entre altres exemples.
Després d'una reunió informativa amb els mitjans del club a la qual han assistit membres del govern municipal, a més de cossos de seguretat com els Bombers de Barcelona i la Guàrdia Urbana, el consistori ha deixat clar que malgrat que es treballa diàriament amb els serveis tècnics del club, en l'última visita a les obres han detectat diverses incidències subsanables però que, avui dia, per "rigor" i per "seguretat", fan inviable que l'Spotify Camp Nou pugui reobrir les portes.
Quan l'Ajuntament vegi que les instal·lacions compleixen els requisits i la llicència d'obra, donarà la llicència de primera ocupació amb què el club ja podria reobrir l'Spotify Camp Nou, les obres del qual van començar ja fa més de dos anys, a finals del 2022.
La primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ha assegurat que comparteixen amb el FC Barcelona el desig que el retorn a l'Spotify Camp Nou sigui "un èxit i tan aviat com sigui possible", però ha considerat que "aquest Ajuntament ha de garantir la seguretat dels aficionats, aquesta és la nostra prioritat. La seguretat de totes les persones que vulguin anar a l'estadi", ha assegurat.