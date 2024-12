Barcelona veu el Camp Nou com "la millor candidatura" per a la final del Mundial

BARCELONA 13 des. (EUROPA PRESS) -

El regidor del barri de les Corts i d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, ha assegurat aquest divendres que el futur Spotify Camp Nou i la ciutat de Barcelona són "la millor candidatura" que la FIFA tindrà sobre la taula per seleccionar la seu de la final del Mundial 2030, que organitzaran de manera conjunta Espanya, Portugal i el Marroc.

"Sabem que tenim la millor candidatura de totes les existents. Dit això, podem estar ben orgullosos i optimistes. L'Spotify Camp Nou és un dels estadis on es contempla tant la final com la inauguració, com òbviament el millor estadi que hi haurà en el Mundial 2030, sens dubte", ha assegurat Escudé en una roda de premsa.

A més a més, nega que la RFEF presenti únicament l'opció del Santiago Bernabéu, estadi del Reial Madrid, com a aspirant a la final d'aquest Mundial que tindrà lloc d'aquí a sis anys. "A mi no em consta que la RFEF hagi proposat únicament el Bernabéu", ha assegurat.

De fet, el regidor d'Esports de Barcelona ha afegit que els únics estadis que tindran la capacitat màxima per acollir aquesta final són el futur Gran Estadi de Casablanca (previsió de 115.000 espectadors) i el nou Spotify Camp Nou, de gairebé 105.000 espectadors, respecte a les gairebé 84.000 localitats del feu madridista. "La resta de coses se'ns escapen", ha apuntat.

"Nosaltres tenim la candidatura de Cornellà (per acollir partits de fase inicial) i de l'Spotify Camp Nou i una ciutat que té experiència per garantir l'èxit d'una final. És la millor de les candidatures que té la FIFA sobre la taula, que serà qui decideixi", ha manifestat.